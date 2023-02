Veleni mortali a Biancavilla, via alla bonifica

Sono iniziati oggi i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’ex cava di Monte Calvario, nel territorio di Biancavilla, finanziati dalla Regione siciliana con dodici milioni di euro. Nel sito, negli anni passati, grazie ai rilievi effettuati dall’Arpa Sicilia, fu trovata la fluorodenite, un minerale cancerogeno prima sconosciuto.

La consegna dei lavori, che dureranno tre anni e mezzo, è avvenuta nel corso di una cerimonia alla presenza di autorità civili e militari e dei rappresentanti del governo regionale i cui assessorati sono stati e sono coinvolti nell’iter amministrativo. “Noi non sapevamo – ha detto il sindaco Antonio Bonanno – della presenza di una sostanza cancerogena che ha sviluppato i propri effetti in maniera subdola. Come si fa a combattere un nemico, se non sai nemmeno che esiste? Purtroppo siamo corsi ai ripari soltanto dopo. Ai familiari delle vittime da mesotelioma proprio oggi va il nostro abbraccio: abbiate la certezza che è stato e continua a essere un dolore di tutti”.