Follia a Riposto: uccide due ex e si suicida

RIPOSTO (CATANIA) – Due donne sono state uccise a Riposto a colpi di pistola. E potrebbe esserci una terza vittima in zona. Ci sarebbe un’unica “mano” nei due femminicidi. Il killer, che avrebbe avuto una relazione con entrambe, si sarebbe suicidato vicino alla caserma dei carabinieri. La prima donna, una 48enne madre di due figli, è stata trovata verso le 9 al lungomare: era dentro la sua macchina, una Suzuki Ignis, vicino al porto turistico. Qualcuno le ha sparato un colpo di pistola alla testa.

La seconda donna è stata trovata in una zona diversa del paese della riviera ionica, in via Roma, verso le 10.45. Era ferita gravemente per terra. Scesa dalla sua auto, una Panda, sarebbe stata centrata da colpi di pistola. E’ morta poco dopo: sono stati inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118. Nell’auto è rimasto il suo cane, un barboncino.