Spacciatore arrestato a Picanello

CATANIA – Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Determinante una perquisizione domiciliare, effettuata a Picanello ed estesa anche in un garage. Sono state rinvenute 40 buste in cellophane contenenti 180 grammi di marijuana ed una dozzina di involucri plastificati contenenti droga per un peso complessivo di quasi 4 chili. La polizia ha sequestrato anche il materiale utile alla pesatura ed il confezionamento della droga ed un’ingente somma di denaro, probabile provento dell’illecita attività.