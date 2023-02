Sisma in Turchia, rientra allerta tsunami in Sicilia

Il Dipartimento della protezione civile ha revocato l’allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito al sisma di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria registrato alle 2.17. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro allerta tsunami dell’Ingv. È ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30.

In nottata l’Ingv aveva emesso un comunicato informando che l’onda di impatto sarebbe arrivata sulla costa siciliana alle 6.35 su Siracusa‚ alle 6.39 a Catania, alle 6.40 a Messina e a seguire su Portopalo, Ginostra, Strombolicchio, Milazzo, Palermo, Marettimo, Gela, Pantelleria, Lampedusa, Porto Empedocle, Sciacca e Mazara del Vallo. Il Dipartimento regionale protezione civile della Sicilia aveva invitato “i cittadini ad allontanarsi dal litorale basso‚ da zone portuali‚ e di avvisare la popolazione e porre la massima attenzione”. Come spiegato dal responsabile della protezione civile regionale, Salvo Cocina, la situazione viene monitorata ma è sotto controllo. “L’allerta è ridimensionata. Sono state stimate onde di 15 centimetri, molto contenute”, ha detto Cocina in diretta ad Antenna Sicilia e Telecolor.