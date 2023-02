Scontro frontale: muore a trent’anni

NOTO (SIRACUSA) – Un trentenne alla guida di una moto, Diego Lauria, è morto tra Rosolini e Noto nello scontro frontale con un’auto. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Il giovane di Acate viaggiava assieme a una ragazza, anche lei trentenne e originaria di Piazza Armerina, e si è scontrato con una Fiat Panda. Lauria è morto sul colpo, la giovane è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il trentenne lavorava come infermiere all’ospedale Guzzardi di Vittoria.