GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 34enne di origini romene, già noto alle forze dell’ordine, per il furto di una Bmw 320. E’ stato trovato in possesso delle chiavi dell’auto e ha ammesso il reato, raccontando che nella mattinata aveva trovato l’auto posteggiata in un centro commerciale di Giarre con le chiavi inserite nel cilindro di accensione.