Rapine in banca, 6 arresti a Palermo

PALERMO – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone accusate di associazione per delinquere dedita alla commissione di rapine ai danni di istituti di credito. Le indagini sono partite dalla rapina dello scorso anno compiuta il 4 aprile alla filiale Credem di Terrasini. Dopo quel colpo sono stati eseguiti 5 fermi. Oltre ai fermati le indagini hanno consentito di risalire ad altri due complici a cui viene contestato il concorso morale nella rapina di Terrasini. Il gruppo, radicato nel quartiere Brancaccio, avrebbe tentato assalti anche a Capaci, Favara, oltre che Milano, Bologna e Pistoia. I sette sarebbero responsabili di altri colpi messi a segno in passato e rimasti impuniti. Gli indagati per la rapina in banca a Terrasini – il colpo da cui sono partite le indagini – raggiunti dall’ordinanza del Gip di Palermo, sono Francesco Cardella, 67 anni; Natale Santoro, 45 anni; Alessandro Santoro, 43 anni; Carlo Foggia, 43 anni; Vincenzo Marino, 61 anni e Antonio Cirivilleri, 63 anni.