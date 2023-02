Pausa dall’inverno: in Sicilia arriva l’anticiclone di San Valentino

Arriva l’anticiclone di San Valentino. Già a partire da oggi, tempo stabile e soleggiato al Centro Sud e nebbie, a tratti persistenti durante il giorno, al Nord. Grandi assenti le piogge, con il risultato che l’allarme siccità diventa ancora più grave. Sono queste in sintesi le previsioni per i prossimi giorni di Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it, che annuncia un vastissimo campo di alta pressione a matrice sub-tropicale in espansione sull’Italia. Sotto il profilo termico, in assenza di nebbie o nubi basse, le temperature torneranno a valori sopra la media del periodo anche di 6-7°. In questo contesto al Sud, e in particolare sulle isole maggiori, ma anche sulle vallate alpine, si potranno toccare i 16-17°, al Centro i 13-14° mentre sul resto del Nord non si salirà oltre i 12°.

Il caldo anomalo e l’assenza di precipitazioni inoltre accentueranno la siccità severo-estrema di lungo periodo. Maggiormente colpite le regioni del Nord. Anche la stagione nevosa si mantiene al di sotto della media, in particolare al Nord-Ovest. Bisogna quindi sperare in nevicate copiose e temperature in linea o inferiori ai valori medi nei prossimi 2-3 mesi per poter allontanare lo spettro della siccità anche in questo 2023.

Lunedì 13. Al Nord: sole ovunque. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: in gran parte stabile. Martedì 14. Al Nord: soleggiato salvo qualche nebbia. Al Centro: bel tempo. Al Sud: cielo solo a tratti nuvoloso. Mercoledì 15. Al Nord: possibile ritorno della nebbia sulla pianura. Al Centro: molte nubi sulle coste. Al Sud: soleggiato. Tendenza. Continua il dominio dell’anticiclone.