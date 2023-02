Palermo, pari in rimonta

Pareggio per 1-1 tra Sudtirol e Palermo nella splendida cornice dello stadio Druso di Bolzano, con oltre 5.000 spettatori e un nutrito spicchio di colore rosanero. Lo stadio esplode al 6′ sollecitato dalla sventola a incrociare che Cissè scaraventa nell’angolo alto della porta palermitana, con Pigliacelli immobile a guardare. Il Palermo è attonito e un minuto dopo rischia l’uno-due sull’incursione di Odogwu il cui cross è neutralizzato da Pignacelli. Il Palermo ha un sussulto all’11’ con il missile terra aria scagliato da Di Mariano e deviato in angolo. I padroni di casa non lasciano il tempo di respirare e al 19′ Pignacelli è chiamato a un poderoso intervento per decriptare il fendente di Odogwu. Il Palermo si ripresenta nella ripresa con tre cambi, tra i quali c’è Soleri che alla prima occasione insacca la rete del pareggio con un tapin di testa (foto fb Palermo Fc).

SUDTIROL-PALERMO 1-1

Sudtirol (4-4-1-1): Poluzzi 6.5, Curto 7, Zaro 7, Masiello 7, Celli 7 (30′ st Berra 6), Rover 7 (18′ st Carretta 6), Tait 7, Fiordilino 6.5 (30′ st Siega 6), Belardinelli 7.5 (38′ st De Col sv), Cissè 8, Odogwu 7 (38′ st Larrivey sv). In panchina: Minelli, Marano, Vinetot, Mawuli, Schiavone, Giorgini, Pompetti. Allenatore: Bisoli 6.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 7, Mateju 6, Nedelcearu 7, Graves sv (10′ pt Marconi 6), Sala 6 (22′ pt Masciangelo 6), Broh 7.5, Gomes 7.5, Saric 6 (1′ st Soleri 7), Di Mariano 5 (1′ st Segre 6), Brunori 5, Tutino 5 (26′ st Damiani 6). In panchina: Grotta, Orihuela, Massolo, Vido, Buttaro, Aurelio, Lancini. Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Fourneau di Roma 6.

Reti: 6′ pt Cissè, 2′ st Soleri.

Note. Ammoniti: Saric, Marconi, Masciangelo, Corini, Masiello, Cissè. Angoli: 7-5. Recupero: 2′; 3′.