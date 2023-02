Maxi sequestro di articoli di carnevale

Controlli serrati della guardia di finanza per tutelare i consumatori dai potenziali pericoli per la salute dei cittadini, in questo caso l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sulle imminenti festività di carnevale. A seguito di una preliminare attività investigativa, la guardia di finanza di Siracusa ha individuato un esercizio commerciale gestito da un cinese. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti oltre 1.200 articoli di carnevale privi delle indicazioni previste dal Codice del consumo. Le fiamme gialle hanno sequestrato diversi accessori privi del marchio CE e, al termine delle attività hanno segnalato il titolare della ditta operante a Floridia.