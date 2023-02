L’auto si ribalta, grave un ragazzo

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) – Incidente stradale la notte scorsa sulla statale 115 nel tratto compreso tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Un giovane di 29 anni, C. C., alla guida di una Mercedes Classe C è finito fuori strada per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’auto si è ribaltata, è finita a 30 metri dal ciglio della strada e si è incendiata. Il conducente è stato sbalzato fuori l’abitacolo. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. La prognosi è riservata.