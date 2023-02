L’arcivescovo ai catanesi: “Quando votate non cedete alle lusinghe”

CATANIA – “Tra qualche mese si andrà a votare a Catania e occorre che ognuno scelga responsabilmente da chi farsi rappresentare altrimenti si resta impantanati: non occorre cedere alle lusinghe ma pensare al bene comune per una città nuova. E Croce Rossa può contribuire a creare una città diversa. Tutto ciò riguarda la nostra coscienza di cittadini”. L’arcivescovo di Catania Luigi Renna lancia ai catanesi un nuovo messaggio forte in chiave politica, dopo le parole di fuoco in occasione della festa di Sant’Agata. Il monito è arrivato durante la visita al servizio bagni e docce calde del locale comitato della Cri ai senza fissa dimora e a chi vive in difficoltà economiche.

“Grazie per quello che fate – dice Renna -, dobbiamo passare dalla carità alla giustizia perché non possiamo fermarci solo all’assistenzialismo ma andare oltre poiché la giustizia passa dalla formazione, da un lavoro, da un sostegno concreto. E occorre lavorare tutti insieme, le associazioni tra loro ma anche con i cittadini, che devono essere artefici del destino”.