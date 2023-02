“In viale Vittorio Veneto un cantiere pericoloso”

“Un cantiere di grande importanza a cui va associato un piano viario e di sicurezza adeguato. I lavori sul viale Vittorio Veneto stanno generando parecchie perplessità tra gli abitanti e i pendolari della zona. Abbiamo raccolto disagi e segnalazioni”. Il presidente del III municipio Paolo Ferrara solleva la questione di “una delle più importanti arterie di Catania. Bisogna potenziare i controlli della polizia municipale per regolare il flusso veicolare, impedire che il passaggio dei camion sollevi enormi polveroni ma soprattutto mettere in sicurezza e segnalare i punti più pericolosi dove, soprattutto nei pressi dei tombini, il dislivello rischia di provocare rovinose cadute per pedoni e centauri”.

Il viale Vittorio Veneto unisce la circonvallazione con il corso Italia e ogni giorno è attraversato da migliaia di pendolari provenienti dalla periferia e dai paesi dell’hinterland etneo. “In questo momento – aggiunge Ferrara – diventa fondamentale assicurare una viabilità più scorrevole e scongiurare che il traffico vada in tilt nelle ore di punta soprattutto nella parte sud del viale dove sono presenti, nelle sue vicinanze, scuole e moltissime attività commerciali”.

