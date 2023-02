In Sicilia una delle migliori 10 spiagge al mondo

La spiaggia dei Conigli è tra le miglior dieci al mondo. Lo rivela TripAdvisor. La classifica è stata stilata secondo le preferenze degli utenti della piattaforma di recensioni e prenotazioni di contenuti e servizi relativi ai viaggi. La riserva naturale dell’isola di Lampedusa fa parte dell’arcipelago delle Pelagie, in Sicilia, e TripAdvisor la definisce una delle meraviglie del mondo.

“Spiagge dalla sabbia bianca – si legge sulle recensioni -, acqua turchese e brezza marina rinfrescante. Preparatevi a una passeggiata di circa venti minuti per raggiungerla ma quando sarete lì vi sentirete di non essere sulla Terra”. La miglior spiaggia al mondo in assoluto è Baia do Sancho Fernando de Noronha in Brasile, mentre il secondo e terzo posto sono occupati rispettivamente da Eagle Beach ad Aruba e 3 Cable Beach in Australia.