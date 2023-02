GIARDINI NAXOS (MESSINA) – È apprensione nella cittadina turistica per la scomparsa di una parte di spiaggia del lungomare dove sono riapparsi i resti dell’antica cava di macine. Quella zona costiera era stata oggetto di interventi di ripascimento anni fa. “Si teme – ha detto il vice sindaco, Giuseppe Cacciola – che possa insabbiarsi l’area del molo di Schisó e viene a mancare un pezzo importante di arenile dedicato alla balneazione. Per questo motivo ci stiamo attivando, assieme al sindaco, Giorgio Stracuzzi, per reperire i fondi necessari per effettuare un intervento di sistemazione della baia”. Altri fenomeni che hanno determinato la scomparsa della spiaggia si sono verificati nella zona di Spisone a Taormina e sono riaffiorate le condutture dei sottoservizi di Isolabella.