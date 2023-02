Fidanzatini morti in Inghilterra, lutto cittadino a Barcellona

Il sindaco di Barcellona, Giuseppe Calabrò, ha proclamato per il 18 febbraio il lutto cittadino per la scomparsa del giovane Nino Calabrò, 26 anni, e della sua fidanzata Francesca Di Dio, 20 anni, uccisi lo scorso 22 dicembre in Inghilterra in un appartamento di Thornaby-on-Tees, vicino a Middlesbrough, nel North Yorkshire. Lui era originario di Barcellona Pozzo di Gotto, la famiglia vive a Milazzo: si era trasferito in Gran Bretagna per lavoro; lei, di Montagnareale, era andata a trovarlo per le festività ormai alle porte. La vicenda di questi giovani – sottolinea il primo cittadino – ha colpito nel cuore e sconvolto nel profondo i cittadini, suscitando i più autentici sentimenti solidaristici e di partecipazione. I funerali si svolgeranno sabato alle 16, nella Basilica Minore di San Sebastiano, a Barcellona. Il primo cittadino ha poi disposto che negli edifici comunali e negli altri edifici pubblici le bandiere siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata del 18 e ha invitato i commercianti a chiudere i negozi durante il corteo funebre.