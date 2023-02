E’ morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi

Addio a Lucia Zagaria, l’amatissima moglie di Lino Banfi. L’84enne è mancata questa notte al Campus Bio Medico di Roma, dove da anni era in cura. Le sue condizioni di salute erano andate peggiorando nel tempo e nell’incontro di Banfi con papa Francesco, in udienza privata a Santa Marta il 2 marzo di un anno fa, dopo una lettera inviata dall’attore pugliese per i 60 anni di matrimonio, Lucia Zagaria non aveva potuto partecipare. Sessantuno anni di matrimonio e 10 di fidanzamento, sono stati una coppia inossidabile nel mondo dello spettacolo, esempio di amore, dedizione, comprensione e condivisione.

Timida ed estremamente riservata, Lucia era in realtà un granitico pilastro per la vita e la carriera dell’artista, come lo stesso Banfi aveva detto più volte. Volitiva, coraggiosa e tenace, con una mentalità molto moderna per l’epoca e la sua terra di origine – era nata a Canosa di Puglia il 21 aprile del 1938, unica femmina di quattro figli – aveva abbandonato la casa paterna ed una buona situazione economica, rompendo così con i suoi familiari, per seguire a Roma Lino preso dalle sue velleità artistiche.

Insieme, Banfi lo ha riconosciuto in tantissime occasioni pubbliche, avevano affrontato i tanti sacrifici di anni duri e difficili, prima che l’attore avesse la popolarità e la posizioni economica. “Lucia – dice Paola Comin, storico ufficio stampa dell’attore e amica di famiglia da tanti anni – è stata non solo una compagna esemplare, ma anche una madre attenta e premurosa per Rosanna e Walter e una nonna affettuosissima e sempre disponibile per i nipoti Virginia e Pietro, figli di Rosanna. I cani erano l’altro grande amore della sua vita per i quali nutriva un affetto senza confini. Ne aveva avuti tantissimi ed aiutava vari rifugi”.

Negli ultimi anni la sua casa è stata anche rallegrata dal piccolo Banuge, il bambino dell’amata governante Deepani, un nipotino acquisito che chiamava lei e Lino “nonni” e come tali loro si comportavano con il piccolo. La figlia Rosanna, che aveva sempre contato sulla forza della madre per le sue problematiche oncologiche, questa mattina su Instagram ne ha postato una foto in bianco e nero, sorridente, con in mano un gelato: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.