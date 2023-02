Dal gelo russo all’anticiclone di San Valentino

In Sicilia si fanno i conti con una violenta ondata di gelo e maltempo. Almeno fino a venerdì. Dal weekend, invece, e nella prossima settimana saremo interessati da un nuovo anticiclone di matrice subtropicale che ingloberà gran parte d’Europa e Italia. “L’inverno tornerà così ad assopirsi con tempo stabile e largamente soleggiato soprattutto al Centronord – spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -: una pessima notizia per le regioni del Nord, in particolare il Nordovest che ricordiamo soffre ancora di un grave stato siccitoso, in primis il Piemonte”.

Il Sud rimarrà ai margini dell’azione anticiclonica con ancora qualche locale rovescio possibile, ma questa volta nevoso a quote alte per via del rialzo delle temperature. Rialzo termico che di fatto sarà marcato al Centronord, anche di oltre 10° in montagna, con massime nuovamente superiori ai 12-13°. Nottetempo e al mattino potremo comunque avere ancora gelate anche in pianura, per effetto dell’inversione termica e dell’irraggiamento notturno.