Catania, volo urgente per salvare bimbo di 7 anni

falcon aeronautica militare

CATANIA – Un bambino di sette anni è stato trasportato oggi d’urgenza da Catania a Bergamo con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’aeronautica militare. Il volo d’urgenza è stato richiesto dalla prefettura di Catania. Il Falcon 900, dopo aver preso a bordo il piccolo paziente, è ripartito per raggiungere l’aeroporto di Bergamo. Una volta atterrato nello scalo lombardo il bambino è stato quindi trasferito in ambulanza all’Istituto scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Il velivolo militare ha fatto poi rientro a Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.