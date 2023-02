Catania, non si ferma all’alt: speronamento e schianto

CATANIA – Inseguimento notturno a Catania, dove in viale Africa la polizia ha intimato l’alt a una macchina con tre individui a bordo. Il guidatore si è lanciato in una precipitosa fuga in direzione di piazza dei Martiri, seguito dalla volante. Nei pressi del quartiere di San Cristoforo un’altra auto della polizia si è posizionata in modo da impedire il passaggio, in via Calliope.

Il conducente dell’auto in fuga, però, procedendo a folle velocità ha speronato la volante per dirigersi verso via Fossa della Creta. Poco dopo, però, nel tentativo di evitare un secondo impatto con la macchina di un passante, si è schiantata sul margine destro della strada, mettendo fine alla sua corsa. Gli agenti hanno bloccato immediatamente i tre uomini; il conducente, un noto pregiudicato, è stato arrestato, anche per lesioni a pubblico ufficiale.