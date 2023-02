Catania: grave incidente aereo, ma è solo un test

CATANIA – Un incidente aereo sulla pista di Fontanarossa di un Boeing B737-800 della February Airline, proveniente da Stoccolma, con 111 passeggeri a bordo. E’ lo scenario dell’incidente simulato la notte scorsa all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per testare l’efficacia della risposta a un’eventuale emergenza.

Per rendere più verosimile la simulazione sono stati coinvolti come ‘figuranti’ anche oltre 100 studenti dell’istituto tecnico Ferrarin di Catania che hanno svolto il ruolo di passeggeri illesi, feriti e componenti l’equipaggio. L’esercitazione rientra tra gli impegni dei gestori aeroportuali e per misurare la risposta dell’intero sistema in caso di incidente aeronautico.