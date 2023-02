Catania, firmano 207 precari del Covid

Comincia bene l’anno per i 207 tra infermieri, operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici di circolazione extracorporea e un’ostetrica che stamani hanno siglato il contratto a tempo indeterminato con l’Azienda ospedaliera Policlinico-San Marco. Gli ex precari hanno potuto usufruire dei benefici della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) sulla valorizzazione del personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza Covid.

I 207 giovani hanno un’età media inferiore ai 32 anni. In particolare ad aver superato la procedura di stabilizzazione sono stati 110 infermieri di cui 2 pediatrici, 83 operatori socio sanitari, 6 tecnici di radiologia, 5 tecnici di laboratorio, 2 tecnici di circolazione extracorporea e un’ostetrica che coprono, così come prevede la norma, massimo il 50% dei posti vacanti previsti in dotazione organica. Il restante 50% sarà coperto con procedure concorsuali.