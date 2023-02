Catania: fa la pipì all’ingresso della stazione

CATANIA – Un catanese di 61 anni è stato multato e allontanato dall’area con daspo urbano perché sorpreso a urinare dinanzi all’ingresso principale della stazione, noncurante della presenza di numerose persone. Poco dopo è stato nuovamente notato in stazione dagli agenti della polfer, contro cui si è scagliato spingendoli e strattonandoli, azioni per le quali è stato anche denunciato.

La polizia ferroviaria di Catania ha compito controlli sulle attività commerciali orbitanti dentro e attorno lo scalo ferroviario, facendo scattare sanzioni per vendita di prodotti non consentiti dalla licenza e per la mancata esposizione dei prezzi.

In tutto sono state controllate 112 persone e 12 mezzi, di cui 6 sono stati sequestrati. Le multe in totale hanno raggiunto un importo di circa 20.000 euro.