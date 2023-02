CATANIA – Altra notte di fuoco, anzi di fuochi, a Catania. In pieno centro, in via di Sangiuliano, ancora una volta botti esplosi in mezzo alla strada, tra le auto in transito, quelle in sosta e tanti passanti. Il tutto documentato nei video girati da un residente (esasperato) della zona. E viene da chiedersi: dove sono le forze dell’ordine?

Catania, notte di fuochi