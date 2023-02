CATANIA – Gli agenti della Polfer hanno restituito ad un turista francese una carpetta contenente numerosi dipinti a mano ritraenti paesaggi ed un biglietto per un traghetto, smarriti a bordo di un treno regionale. Grazie all’intervento degli agenti della Polfer, contattati dal capotreno che, giunto in stazione, si è accorto del portadocumenti lasciato incustodito su un sedile, si è riusciti a rintracciare il proprietario individuandolo in un turista francese. Il materiale è stato riconsegnato al proprietario che, incredulo di aver nuovamente con sè i dipinti a mano, ne ha regalato uno agli agenti, in segno di enorme gratitudine, raffigurante uno scorcio di Palermo, dedicandolo alla polizia con la scritta “Gracie polizia”.