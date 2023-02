CATANIA – Avrebbe tamponato un’auto in via Monsignor Ventimiglia e poi aggredito con una testata, rompendogli il setto nasale, il conducente della vettura. Il giudice monocratico Massimo Principato ha condannato un 36enne ad un anno sei mesi di reclusione. Il ferito, difeso dall’avv. Pietro Maravigna ed imputato a sua volta per lesioni, è stato assolto con formula piena. I fatti risalgono al 2017.