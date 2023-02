CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – In macchina aveva 300 grammi di hashish. Per questo motivo quando i poliziotti lo stavano per fermare a un posto di blocco ha iniziato una lunga fuga per le vie di Castellammare del Golfo. Più volte per fuggire ha tentato di speronare l’auto della polizia. Per evitare l’arresto il giovane ha lanciato tre panetti di hashish dal finestrino. Alla fine è stato bloccato e arrestato. Nell’auto sono stati trovati 525 euro in contanti. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.