Cade con lo slittino sull’Etna, ecco i soccorsi

I tecnici delle stazioni Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nelle prime ore del pomeriggio per il recupero di una gitante infortunatasi nella zona del rifugio Sapienza, sul versante sud dell’Etna. La donna, feritasi a un ginocchio a causa di una violenta caduta a bordo di uno slittino e impossibilitata a muoversi per il colpo ricevuto, è stata raggiunta sul terreno innevato dalla squadre di soccorso del Sass, in collaborazione con i volontari dell’associazione Rangers d’Europa e, dopo essere stata immobilizzata, è stata trasportata mediante barella portantina fino al piazzale sottostante, per essere consegnata ai sanitari del 118 presenti sul posto con un’ambulanza.