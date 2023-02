Bianco: “Dopo Sant’Agata decido”

“Io candidato alle prossime elezioni comunali a Catania? Voglio godermi la festa patronale di Sant’Agata e incontrare i cittadini per capire che ricordo hanno della mia esperienza, poi deciderò”. Il consigliere comunale di Catania Enzo Bianco si esprimerà tra qualche giorno. Dopo quattro mandati come sindaco potrebbe provarci ancora. “La città soffre di problemi drammatici, tra cui la pulizia degli spazi pubblici, del lavoro e dell’occupazione – spiega -: diverse aziende stanno investendo, come la STMicroelectronics e la 3Sun, ma c’è bisogno di un’amministrazione comunale attiva e operosa che guardi avanti con fiducia al futuro”.

L’argomento è stato discusso anche nella trasmissione “Il Punto” di Telecolor”. Sul finire il presentatore Luca Ciliberti ha chiesto a Bianco se la vicenda del dissesto comunale possa influire sulla candidatura. L’ex primo cittadino ha minimizzato. Questo il passaggio del programma.

Bianco, la candidatura e il dissesto