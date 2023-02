‘Alt!’: 98 catanesi multati

CATANIA – Negli ultimi tre giorni la polizia municipale ha predisposto in piazza Stesicoro diversi posti di controllo: il risultato sono 98 verbali per violazione del codice della strada, 21 fermi e 8 sequestri amministrativi del mezzo. In particolare sono state 42 le multe per guida senza casco, 19 per assenza di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del veicolo; 17 per mancanza di revisione; 9 per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida; 3 per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli; 3 per guida senza patente, con relativo fermo del veicolo per 3 mesi; 2 per patente scaduta.