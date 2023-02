Alcol e droga alla guida: indagato per omicidio

TAORMINA (MESSINA) – I carabinieri di Taormina hanno dato esecuzione a un obbligo di dimora nei confronti di un 28enne del Messinese, ritenuto responsabile di omicidio stradale e guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il provvedimento cautelare è relativo all’incidente stradale verificatosi il 15 gennaio scorso a Francavilla di Sicilia, nel quale ha perso la vita un giovane di 23 anni.

La notte dell’incidente l’auto stava percorrendo la statale 185 in direzione mare, quando per circostanze allora non chiare ha invaso la corsia opposta per poi uscire fuori strada e ribaltarsi. I carabinieri hanno trovato i due giovani sbalzati fuori dall’abitacolo. Il 23enne era deceduto sul colpo, mentre l’odierno indagato che era alla guida aveva riportato lesioni gravissime ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale S. Vincenzo di Taormina, dove è rimasto ricoverato quasi in fin di vita per diversi giorni.

Il giovane è risultato positivo sia all’alcool sia all’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre dall’analisi dei rilievi tecnici-planimetrici effettuati sul luogo dell’incidente è emerso che l’auto viaggiava a una velocità non commisurata alla strada che stava percorrendo e che poco prima di uscire fuori dalla carreggiata aveva effettuato un sorpasso azzardato in prossimità di una curva. Sono stati dunque ravvisati indizi gravi che hanno portato all’accusa di omicidio stradale. All’indagato è stata ritirata la patente.