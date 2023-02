“Al Tao Film Fest ammessi solo film positivi”

PALERMO – La sovrintendente della fondazione Taormina Arte, Ester Bonafede, annuncia che al Film Fest 2023, il programma dal 24 giugno e giunto alla 69/a edizione, saranno ammessi solo “film positivi”. Lo scrive Repubblica-Palermo, che riporta le ragioni di Bonafede: “Taormina è un luogo di vacanza nel quale la gente viene a rilassarsi. Noi vogliamo che le persone vadano via da Teatro Antico più serene di quando sono entrate. Non è una discriminante ma una scelta: tutto quello che verrà proiettato risponderà a questo criterio”.

Bonafede è stata assessore regionale in Sicilia nel governo guidato da Rosario Crocetta e ha guidato la Fondazione orchestra sinfonica siciliana. La direzione artistica di Tao Arte è di Beatrice Venezi, che per il Tao Film Fest sarà coadiuvata da un nome non ancora reso pubblico. Nei precedenti tre anni il Tao Film Fest era stato gestito da Videobank, che aveva sottoscritto un contratto triennale. Bonafede aggiunge che il festival avrà un tema specifico: “Faremo una cosa inedita che finora non è stata trattata da nessuno e sposeremo un’idea sociale in linea con la ricerca del benessere che guiderà lo spirito delle proiezioni: l’anno scorso, assistendo al Festival, mi sono resa conto di cosa ha successo a Taormina”. Ieri l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, aveva nominato il nuovo Cda della fondazione che rimarrà in carica quattro anni, ponendo fine alla lunga stagione commissariale.