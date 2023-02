Rapina in farmacia, subito individuato

ACIREALE (CATANIA) – Un 46enne è stato arrestato ieri ad Acireale per una rapina nella farmacia di via Vittorio Emanuele II. Armato di pistola, dopo avere minacciato i banconisti si è fatto consegnare il contenuto delle casse ed è scappato. Dalla descrizione gli agenti hanno capito che si trattava del pluripregiudicato 45enne S. S., visto poco prima dai poliziotti. E’ stato fermato mentre stava per rincasare.

Aveva due pistole giocattolo, senza tappo rosso, rispettivamente repliche di una semiautomatica Beretta 92 FS e di un revolver Colt Detective Special, e 400 euro in banconote di diverso taglio, assieme a due scontrini relativi alla farmacia da poco rapinata.