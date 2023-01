VITTORIA (RAGUSA) – “Stasera saremo in piazza del Popolo per ricordare dei due giovani vittoriesi uccisi 24 anni fa all’interno della cosiddetta “strage di San Basilio”. L’uccisione da parte della mafia di Salvatore Ottone e Rosario Salerno, ancora oggi, dopo tanti anni, costituisce per la comunità una profonda ferita che richiama ciascun di noi ad un impegno costante orientato alla costruzione di una società più giusta e solidale, che non escluda nessuno. Ed è proprio questo impegno che ci porta, nella stessa occasione, a rivolgere la nostra attenzione alla vicenda del giovane ivoriano Daouda Diane, scomparso misteriosamente sei mesi fa ad Acate. Per il giovane Daouda, nel sit-in di stasera, continueremo a chiedere verità a tutti coloro che sanno qualcosa in merito e che ancora non hanno avuto la possibilità (il coraggio) di parlare”. Saranno in particolare gli scout del gruppo Agesci di Modica a dare voce a questo appello attraverso una loro lettera” Lo afferma una nota del coordinamento provinciale di Libera Ragusa.