TAORMINA (MESSINA) – Una fuga di gas ha provocato una esplosione in un appartamento, nel tardo pomeriggio, in una abitazione di via Apollo Arcageta a Taormina. Un’anziana ha riportato solo escoriazioni e lievi ustioni. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Distrutti numerosi suppellettili e mobili. La donna è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania.