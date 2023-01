Soccorsi 700 migranti al largo di Siracusa

Un peschereccio con a bordo circa 700 migranti è stato intercettato e soccorso da motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza a circa 26 miglia a sud-est delle coste di Siracusa. I naufraghi sono stati fatti trasbordare sui mezzi navali italiani e trasferiti nei porti di Siracusa, Catania e Roccella Ionica (Reggio Calabria). Alle operazioni di salvataggio ha partecipato anche nave Dattilo della guardia costiera che, con circa 200 persone a bordo, ha fatto rotta per il porto del capoluogo etneo.

Sbarchi nella notte anche a Lampedusa: in tutto sono arrivati 198 migranti. A soccorrere 5 barchini sono state le motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera. Ieri, sull’isola, si erano registrati 6 approdi per un totale di 254 extracomunitari. A bordo delle barche, tutte salpate da Sfax, in Tunisia, c’erano 31 persone (12 donne e 3 minori) di Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali; 42 (12 donne e 3 minori) originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Senegal e Ghana; 54 (7 donne e 1 minore) liberiani e pakistani; 27 (5 donne) e 44 (13 donne e 6 minori) di altre nazionalità. Tutti sono stati portati, dopo un primo triage sanitario effettuato a molo Favarolo, all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.208 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Per Capodanno, con la nave Dattilo, 600 ospiti erano stati trasferiti a Pozzallo.