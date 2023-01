Sequestro a esponente clan Bottaro-Attanasio

La guardia di finanza di Siracusa ha eseguito ha sequestrato il patrimonio di Gaetano Maieli, esponente della famiglia mafiosa dei Bottaro-Attanasio, per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Le indagini patrimoniali svolte dai finanzieri hanno evidenziato come Maieli, mediante il reimpiego di proventi illeciti derivanti dallo spaccio di droga, avesse costituito e avviato una nota attività commerciale nel capoluogo nel settore della ristorazione in una zona a forte vocazione turistica.

Per dissimulare la reale proprietà dell’impresa, Maieli ha affidato solo formalmente la gestione dell’attività alla compagna e a un altro soggetto incensurato, il quale ha ricoperto il ruolo di prestanome. Il reimpiego di proventi illeciti si è concretizzato anche nell’acquisto di un appartamento a Siracusa di circa 6 vani ove risiede la famiglia di Maieli.