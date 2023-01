Sei topi d’auto arrestati a Palermo

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato sei giovani che stavano cercando di rubare o portare via pezzi da auto parcheggiate. I militari della stazione Palermo Centro hanno arrestato, con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, due giovani di 25 e 18 anni che, sorpresi dopo aver forzato lo sportello di una Fiat 500 in piazza Verdi, hanno tentato di scappare a bordo di un’altra auto: l’inseguimento è terminato in piazza Giulio Cesare, dove sono stati bloccati. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo, che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In via della Libertà, all’altezza di via Quintino Sella, una pattuglia della stazione Palermo Crispi ha bloccato un 23enne e un 18enne che avevano preso i fari posteriori di una Smart. Per entrambi il gip ha convalidato l’arresto per furto aggravato. In via Marchese di Villabianca, un 35enne e un 31enne sono stati fermati dai militari della stazione Palermo Crispi mentre tagliavano con un seghetto elettrico il catalizzatore di una Hyundai: per entrambi, dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.