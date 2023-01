Scontro auto-moto, muore una 19enne

SIRACUSA – Una diciannovenne siracusana è morta oggi a Catania, a distanza di 24 ore dall’incidente stradale in cui era rimasta coinvolta ieri mattina in via Luigi Monti, nella zona della Pizzuta, periferia nord di Siracusa. Maddalena Galeano si trovava a bordo del suo scooter quando nei pressi di una rotatoria si è scontrata con un’auto. La ragazza è stata sbalzata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasferita in ospedale a Catania, dove è deceduta oggi. Sull’episodio la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.