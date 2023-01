“Salvo i cani e dormo per strada”

“Dormo all’aperto, al lungomare. A volte sento freddo, ma trovo sempre il modo di arrangiarmi”. Salvo è argentino. E’ uno dei tanti clochard che vivono a Catania, i cosiddetti invisibili. Lui salva i cani per strada, come fanno altri senzatetto: “Ne ho una ventina”, dice. Alcuni rifiutano il sostegno della Caritas, che continua a girare di notte per aiutare chi ha bisogno. “Io i miei cani non li abbandono”, spiega Salvo nell’intervista al tg di Antenna Sicilia e Telecolor. Ecco il servizio completo.

