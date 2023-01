Ruba in aeroporto occhiali da sole da 400 euro

CATANIA – Il 5 gennaio scorso, la Polizia di frontiera in servizio all’aeroporto di Catania, ha denunciato per furto una passeggera in partenza per Milano Linate.

Una donna in partenza per Venezia, sottoponendosi ai controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio, ha dimenticato nella vaschetta un paio di occhiali da sole del valore di 400 euro e, dopo aver ultimato i controlli e raggiunto la sala imbarchi, si è resa conto di aver dimenticato di prenderli. Seppur tornata alle postazioni di controllo, la passeggera si è resa conto del furto. Acquisita la denuncia, tramite le registrazioni del sistema di videosorveglianza, la polizia è riuscita a individuare l’autrice del furto: una donna che, accorgendosi degli occhiali nella vaschetta, li ha presi e poi si è allontanata. La passeggera è stata bloccata vicino al gate d’imbarco per Milano Linate e gli occhiali sono stati recuperati.