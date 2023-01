Riscaldamenti guasti, alunna ricoverata in ipotermia

PALERMO – Un’alunna della quinta elementare della scuola Emanuela Loi, in via Dogali a Palermo, martedì scorso si è sentita male per il freddo, ha cominciato a tremare e a sentire intorpidimento alle gambe. E’ stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per ipotermia. Nell’istituto i riscaldamenti sono spenti per un guasto e da qualche giorno e le temperature si sono abbassate notevolmente.

“La preside – dice il segretario della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – aveva segnalato il problema dell’impianto di riscaldamento inutilizzabile ripetutamente e, addirittura, nemmeno i solleciti da parte della prefettura hanno consentito la risoluzione del problema”.