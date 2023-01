Rincorsa Palermo: Brunori fa 3-3

PERUGIA – Spettacolare 3-3 a Perugia, con il pareggio in extremis del Palermo. La squadra di Fabrizio Castori sblocca subito il match con Di Serio, che controlla una rimessa laterale di Lisi ed insacca con una conclusione sotto misura, dopo una respinta di Pigliacelli. Poco dopo raddoppio degli umbri con il rigore trasformato da Casasola e concesso per un atterramento di Gomes ai danni di Lisi.

I rosanero accorciano le distanze con un colpo di testa di Marconi, su una punizione dalla trequarti di Valente. Perugia di nuovo in gol al 36′ con un’azione di Lisi proseguita da Olivieri, che va in rete dopo uno scambio con di Di Serio. Nella ripresa la riapre il Palermo con Valente che approfitta di un errore difensivo su un traversone di Saric. Poi nel finale in gol Brunori su assist di Valente, per il definitivo pareggio.

PERUGIA-PALERMO 3-3

PERUGIA (3-4-1-2): Gori 6; Sgarbi 6, Curado 6, Dell’Orco 6;

Casasola 6.5 (43′ st Rosi sv), Santoro 6.5 (37′ st Iannoni sv), Bartolomei 6.5, Lisi 7 (1′ st Paz 6); Luperini 6; Di Serio 7 (18′ st Di Carmine 6), Olivieri 7 (37′ st Matos sv). In panchina: Furlan, Abibi, Angella, Kouan, Beghetto, Vulikic, Melchiorri. Allenatore: Castori 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Marconi 6 (38′ st Bettella sv), Sala 6; Segre 6 (21′ st Broh 6), Gomes 5 (38′ st Damiani sv), Saric 6 (dal 34′ st Vido sv); Di Mariano 6 (21′ st Soleri 6), Brunori 6.5, Valente. In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Lancini. Allenatore: Corini 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETI: 2′ pt Di Serio, 7′ pt Casasola (rig), 23′ pt Marconi, 37′ pt Olivieri, 3′ st Valente, 44′ st Brunori.

NOTE: giornata rigida, terreno in discrete condizioni. Spettatori 6 mila circa. Ammoniti: Lisi, Santoro, Curado, Segre, Broh, Di Serio. Angoli: 4-3. Recupero: 2′; 4′.