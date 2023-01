AGRIGENTO – Esplode una bombola di gas in di una villetta di contrada Businé, nell’agro di Montaperto, nei pressi di Raffadali. Nell’incendio il 66enne proprietario è rimasto ferito. Non si conosce ancora il quadro clinico, ma l’uomo è stato già portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento; non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto stanno lavorando più squadre dei vigili del fuoco.