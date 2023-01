Pizzo a ristoratore, 5 arresti a Vittoria

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, nei confronti di cinque persone appartenenti a un sodalizio criminale operante a Vittoria, tutte ritenute responsabili di estorsione continuata in concorso nei confronti di un esercizio di ristorazione della frazione di Scoglitti. Uno dei cinque è stato rintracciato a Carate Brianza dove risiedeva. Tre degli indagati risultano appartenenti alla famiglia Ventura inserita nel clan mafioso Dominante Carbonaro della Stidda vittoriese.

Pizzo a ristoratore

I cinque indagati, tutti pregiudicati, avrebbero richiesto, in più occasioni, ai titolari del ristorante il pagamento di alcune somme di denaro minacciando, in caso di rifiuto, di arrecare danni all’esercizio commerciale sino a paventarne l’incendio. Le indagini, avviate nell’agosto del 2020 a seguito di una denuncia effettuata dai due coniugi proprietari dell’attività di ristorazione, hanno accertato come gli indagati, dal 2014 al 2020 in più occasioni avrebbero minacciato i due commercianti, inducendoli a versare ripetutamente somme di denaro, di importo variabile, prospettandone la destinazione al sostentamento degli appartenenti al clan mafioso. Il valore del denaro estorto nel tempo ai due ristoratori si aggira intorno ai 4.000 euro.