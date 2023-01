Piero Mattei sarà il nuovo commissario

CATANIA – Alla fine il nome del nuovo commissario straordinario di Catania è arrivato. Per guidare per pochi mesi, sino alle prossime elezioni amministrative, la città dell’Elefante è stato scelto l’ex prefetto Piero Mattei. Nato a Pietrasanta in provincia di Lucca, è da tempo in pensione. Ha 78 anni e nel tempo ha prestato servizio presso le prefetture di Enna, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria (Alto commissariato antimafia), Salerno, Oristano, Crotone e Vicenza. L’atto formale verrà perfezionato nelle prossime ore.