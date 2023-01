Pestato a morte da agenti, Stati Uniti sotto shock

Proteste e indignazione in tutti gli Stati Uniti per la morte del 29enne afroamericano Tyre Nichols, picchiato selvaggiamente a Memphis da 5 poliziotti anche loro afroamericani. Le autorità hanno diffuso il video che mostra il pestaggio brutale. Il ragazzo era stato fermato per eccesso di velocità (ma questo particolare è sotto indagine) la sera del 7 gennaio: “Cosa ho fatto?”, chiede agli agenti. Poi le ultime parole: “Mamma, mamma, mamma”. E’ morto in ospedale tre giorni dopo.

I video sono stati registrati dalle bodycam dei poliziotti e da alcune telecamere di sicurezza. Diverse le città in cui è scoppiata la protesta. “Come tanti, sono indignato e profondamente addolorato nel vedere l’orribile video del pestaggio che ha provocato la morte di Tyre Nichols – dice il presidente Joe Biden -. È ancora un altro doloroso promemoria della profonda paura e del trauma, del dolore e dello sfinimento che gli americani di colore sperimentano ogni singolo giorno”. Proteste e arresti a New York e in numerose altre città statunitensi.