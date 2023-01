Nuovo ds per il Messina

Nuovo direttore sportivo per il Messina. Risolto ieri il contratto con il dimissionario Marcello Pitino, la società giallorossa ha definito l’accordo con Pasquale Logiudice. Il dirigente calabrese, 54 anni, in passato esperienze con Juve Stabia, Catanzaro e Fidelis Andria, è già all’opera per rafforzare l’organico. In dirittura d’arrivo, gli accordi con il centrocampista Kragl, 32 anni e l’attaccante Perez, 33 anni, di proprietà della Virtus Francavilla.