Nudo e con il coltello insegue la convivente

SANT’ALFIO (CATANIA) – I carabinieri di Sant’Alfio hanno arrestato un 51enne, noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. I militari dell’Arma sono stati avvisati dalla segnalazione di un residente che aveva notato un uomo in abbigliamento intimo e calzini mentre inseguiva una donna armato di un coltello da cucina. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato bloccato dai carabinieri. La convivente, spinta dalla forza della disperazione, era riuscita a scappare nel suo appartamento.