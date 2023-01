Morto dopo operazione, chiesto giudizio per 12

MARSALA (TRAPANI) – Per omicidio colposo in concorso la Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio di dodici medici dell’ospedale di Castelvetrano in servizio, all’epoca dei fatti, nei reparti di medicina e chirurgia. A dover decidere sulla richiesta sarà il gup del tribunale. Hanno chiesto di costituirsi parte civile i quattro fratelli di Francesco Carbonello, insegnante di Salemi deceduto all’età di 55 anni nel giugno 2019.

Nel giugno 2019 l’insegnante è stato ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale di Castelvetrano per un attacco di colite acuta. Ma dopo oltre dieci giorni di ricovero le sue condizioni non accennavano a migliorare. Per questo è stato trasferito nel reparto di chirurgia, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Ma dopo il secondo è deceduto. I familiari hanno presentato una denuncia-querela contro ignoti da cui è scaturito il procedimento penale. La Procura di Marsala aveva disposto l’autopsia, dalla quale sarebbero emerse responsabilità a carico dei medici per i quali si chiede il processo.